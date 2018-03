Los artistas que han representado a España en Eurovisión

1961: Conchita Bautista - Estando contigo

1962: Víctor Balaguer - Llámame

1963: José Guardiola - Algo prodigioso

1964: Los TNT - Caracola

1965: Conchita Bautista - Qué bueno, qué bueno

1966: Raphael - Yo soy aquél

1967: Raphael - Hablemos del amor

1968: Massiel - La, la, la

1969: Salomé - Vivo cantando

1970: Julio Iglesias - Gwendolyne

1971: Karina - En un mundo nuevo

1972: Jaime Morey - Amanece

1973: Mocedades - Eres tú

1974: Perete - Canta y sé feliz

1975: Sergio y Estíbaliz - Tú volverás

1976: Braulio - Sobran las palabras

1977: Micky - Enséñame a cantar

1978: José Vélez - Bailemos un vals

1979: Betty Missiego - Su canción

1980: Trigo limpio - Quédate esta noche

1981: Bacchelli - Y solo tú

1982: Lucía - Él

1983: Remedios Amaya - ¿Quién maneja mi barca?

1984: Bravo - Lady, lady

1985: Paloma San Basilio - La fiesta terminó

1986: Cadillac - Valentino

1987: Patricia Kraus - No estás solo

1988: La Década Prodigiosa - Made in Spain (La chica que yo quiero)

1989: Nina - Nacida para amar

1990: Azúcar Moreno - Bandido

1991: Sergio Dalma - Bailar Pegados

1992: Serafín Zubiri - Todo esto es la música

1993: Eva Santamaría - Hombres

1994: Alejandro Abad - Ella no es ella

1995: Anabel Conde - Vuelve conmigo

1996: Anotnio Carbonell - ¡Ay, qué deseo!

1997: Marcos Llunas - Sin rencor

1998: Mikel Herzog - ¿Qué voy a hacer sin ti?

1999: Lydia Rodríguez - No quiero escuchar

2000: Serafín Zubiri - Colgado de un sueño

2001: David Civera - Dile que la quiero

2002: Rosa López - Europe's living a celebration

2003: Beth Rodergas - Dime

2004: Ramón del Castillo - Para llenarme de ti

2005: Son de Sol - Brujería

2006: Las Ketchup - Un Blodymary

2007: D'Nash - I love you mi vida

2008: Rodolfo Chikilicuatre - Baile el Chiki-chiki

2009: Soraya Arnelas - La noche es para mí

2010: Daniel Diges - Algo pequeñito

2011: Lucía Pérez - Que me quiten lo bailao

2012: Pastora Soler - Quédate conmigo

2013: El Sueño de Morfeo - Contigo hasta el final

2014: Ruth Lorenzo - Dancing in the Rain

2015: Edurne García - Amanecer

2016: Barei - Say Yay!

2017: Manel Navarro - Do It for Your Lover

2018: Alfred García y Amaia Romero - Tu canción