Blas Cantó actuará en LOS40 Primavera Pop 2018

Este viernes confirmábamos el notición en LO+40: ¡Blas Cantó estará en LOS40 Primavera Pop! El festival pop de LOS40 no para de sumar artistas a su cartel. ¡Esto va a ser un fiestón!

Blas Cantó actuará en las tres fechas: en Madrid el 4 de mayo, en Rubí (Barcelona) el 5 y en Málaga el día 6 de mayo y seguro que interpretará alguno de sus más recientes éxitos: In Your bed, Drunk and Irresponsible o Él no soy yo.

IMPORTANTE: Este año, el evento de Madrid se celebra en el Wizink Center y las entradas para esta fecha ya están a la venta.

El solista de Ricote (Murcia) se convierte en uno de los platos fuertes del festival que también contará con artistas de la talla de Liam Payne, Anitta, Clean Bandit, Aitana y Ana Guerra, Melendi, Pablo López, Juan Magan y Belinda, Adexe y Nau, Efecto Pasillo, Sweet California, Reyko, Ana Mena y Ruth Lorenzo.

APUNTA: NOMBRES Y FECHAS LIAM PAYNE…. Madrid

BLAS CANTÓ... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ANITTA... Madrid

CLEAN BANDIT … Madrid

JUAN MAGÁN y BELINDA... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ADEXE Y NAU... Madrid, Rubí (Barcelona)

AITANA y ANA GUERRA... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

MELENDI... Madrid

EFECTO PASILLO... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ANA MENA… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

REYKO… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

PABLO LÓPEZ... Rubí (Barcelona)

RUTH LORENZO… Madrid

SWEET CALIFORNIA… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

RECUERDA: ¡LOS40 Primavera Pop es el festival que no te puedes perder! Este 2018 LOS40 el evento de Madrid se celebra el 4 de mayo en el Wizink Center (entradas ya a la venta); LOS40 Primavera Pop Rubí (Barcelona) el sábado 5 de mayo en L'Escardívol y LOS40 Primavera Pop Málaga el domingo 6 de mayo en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. La entrada para Rubí y Málaga es libre hasta completar aforo.