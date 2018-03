Demi Lovato: “Gracias por salvarme la vida”

El concierto que Demi Lovato ofreció en Brooklyn (Nueva York) hace un par de días ha mostrado el lado más humano y emotivo de la solista.

La cantante quiso celebrar junto a todo su público su sexto año completamente sobria: "Gracias a todos vosotros por salvarme la vida".

Con lágrimas en los ojos y con la compañía en el escenario de Kehlani, Demi Lovato compartió con todo su público cómo fue la decisión que cambió su vida.

"Hace seis años estaba bebiendo vodka a las 9 de la mañana en mi coche y pensé que esto ya no tenía gracia, no era divertido. Me dije a mí misma que algo tenía que cambiar y tenía que estar sobria. Y lo hice" señaló Demi Lovato.

La historia llegó al corazoncito de todos los asistentes y al de su invitada musical que quiso reconocerle su mérito dejando de lado su adicción al alcohol.

"Tu me das esperanza, fuerza y orgullo. Tu eres un 100% tú misma y eso es muy raro en este mundo y en esta industria. Estoy muy orgullosa y es un placer haberte conocido" confesó Kehlani.

"Gracias a todos los que me habéis apoyado a lo largo de estos años y a los que habéis perdonado mis errores. Gracias a todos vosotros por salvarme la vida" concluía Lovato.