Lo mejor y lo peor del concierto de ‘Operación Triunfo’ en Madrid

Madrid ha sido la segunda parada de la gira de 'OT 2017' en la que 15.000 personas han visto actuar en directo a Aitana, Amaia, Nerea, Juan Antonio, Mimi, Miriam, Raoul, Ricky, Agoney, Mireya, Marina, Thalía, Alfred, Cepeda, Ana Guerra y Roi.

El Palacio de Vistalegre vivió momentos mejores y peores de un concierto que, en general, ha dejado muy satisfechos a los fans:

LO PEOR

Poco espectacular: El concierto empezaba sin una gran apertura que encendiera al público y lo preparara para lo que estaba a punto de vivir. Lejos de eso, casi ni te dabas cuenta de que había empezado porque la actuación de los bailarines que calentaban el ambiente se juntó con el I'm Still standing que inició dio el pistoletazo de salida.

Calco de Barcelona: Si ya has ido a algún concierto de la gira, no repitas porque son exactamente calcados. No solo por la setlist, que es lo normal, sino también por el vestuario que lucen y hasta los llantos en algunas actuaciones.

Problemas de sonido: desde el inicio hubo fallos técnicos que no dejaban lucir las voces de unos concursantes que parecían despuntar más en TV. A lo largo de la noche mejoró pero se repitió en algunos momentos más.

LO MEJOR

Protagonismo repartido: así como en la gala final hubo quejas entre los fans por la desigual repartición de temas, en el concierto todos tienen su momento de gloria y casi el mismo protagonismo. Algo que agradecen los seguidores de los 16 triunfitos.

Las presentaciones: muchos de ellos, al acabar su número presentaban al siguiente compañero y era uno de los momentos más emotivos. Por ejemplo, Aitana decía de Cepeda que era "una persona muy especial por todo lo que me ha querido y me quiere, yo también le quiero mucho".

Y Amaia presentaba a Alfred como "la persona más luminosa de este planeta".

Salidas de guion: como todo estaba muy escaletado y mantenía un ritmo rápido para que todos pudieran lucirse, cuando alguien se salía de guión se agradecía. Como Roi cuando saludó a Roberto Leal que estaba entre el público.

Lo mejor para el final: sin duda, las últimas actuaciones fueron las que más levantaron a los fans del asiento y aplaudieron, vitorearon y agradecieron. Entre ellas: Lo Malo, La Bikina y Camina.

El BesOT como colofón: Amaia y Alfred interpretaron Tu canción como penúltimo tema del evento y lo aabaron con uno de los besos más sentidos que habíamos visto entre ellos.