¿Eres capaz de contar las veces que parpadea Justin Bieber en este vídeo?

Puede que Justin Bieber no esté viviendo su mejor momento personal – si los rumores son ciertos, el cantante y Selena Gomez habrían vuelto a romper- , pero eso no es razón para no acudir a apoyar a un amigo.

El artista de Sorry no dudó en acercarse a la premiere de Midnight Sun en Los Ángeles, película protagonizada por su amigo Patrick Schwarzenegger.

Lo que no tenemos muy claro es si Bieber sabía que tenía que posar en la alfombra roja. Y es que hemos visto un vídeo de World Monitor en el que el artista, a pesar de los años que lleva delante de las cámaras, se muestra algo incómodo en el photocall. De hecho, Justin no es capaz de mantener los ojos abiertos más de medio segundo. Fíjate.

Que sí, que los flashes deslumbran a cualquiera (hasta a las estrellas del pop), pero sus compañeros consiguen mantener los ojos abiertos. ¿Eres capaz de contar las veces que Justin parpadea?

Lo bueno para Bieber es que no tuvo que estar más de treinta segundos posando. Una vez dentro del recinto, el cantante aprovechó para estar con sus amigos y hablar animadamente con algunos de los actores de la película.

No perdió la oportunidad de charlar con Bella Thorne, la otra protagonista de la cinta. Es más, parece que la conversación estaba animada. ¡Mirad la carita de Bieber!

Además, la actriz, que se encontraba en toda su salsa, no dudó en marcarse un baile. ¿Y quién quiso inmortalizarlo con su móvil? ¡Justin!

A pesar de que Bieber no está en uno de sus mejores momentos, el cantante de 24 años tiene claro que la mejor manera de despejarse es salir con sus amigos y pasarlo bien. ¡Bravo Justin!