¿Qué tiene el grupo Why Don't We para conquistar a Ed Sheeran?

Si Ed Sheeran, el artista más solicitado del momento, nos recomienda un grupo, nosotros, lo escuchamos. El británico nos sorprendió el pasado 3 de marzo subiendo a su cuenta de Instagram el anuncio del nuevo vídeo de una Boy Band: Why Don’t We.

Vale, puede que el hecho de que haya escrito la letra de uno de sus últimos temas, Trust Fund Baby, haya tenido algo que ver, pero hemos escuchado sus canciones y hay que reconocer que tienen gancho.

El grupo está formado por cinco chicos que tienen entre 16 y 19 años: Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery y Zach Herron. A pesar de su corta edad, todos ellos empezaron sus carreras como solistas hasta que en 2016, tras coincidir en varios sitios, decidieron unirse y formar la banda. Y, por ahora, no les está yendo nada mal.

A pesar de ser un grupo pop, no tienen miedo en moverse por otros estilos musicales como el funky. De hecho, en Trust Fund Baby –el tema que le ha escrito Sheeran-, se adentran en este género.

Pero no es la canción que le ha escrito el cantante de Perfect la que más reproducciones tiene en Youtube. La favorita de los seguidores de la banda es These Girls o, al menos, la que más reproducciones: 40 millones. ¡Nada mal!

Y es que en Youtube paracen estar cómodos. Es más, Logan Paul –uno de los youtubers más famosos, en parte por sus polémicas, de la red- los ha invitado en alguna ocasión a su canal. De hecho, hasta han cantado juntos. Un muy buen escaparate teniendo en cuenta que el joven tiene 17 millones de subscriptores.

En sus redes, Why Don’t We, son muy activos. En la cuenta de Instagram oficial del grupo cuentan con dos millones y medio de seguidores. Y por separado, no pierden muchos followers: cada uno de ellos tiene alrededor de un millón y medio. ¡Casi nada!

Quizá les queda todavía un poco para alcanzar la repercusión que han tenido otras Boy Bands, pero parece que esto es solo el principio de Why Don’t We.