Meten a Taylor Swift en el lío Camila Cabello - Fifth Harmony

Os contamos hace unas semanas que Camila Cabello (y Charli XCX) iba a acompañar a Taylor Swift como telonera de parte de su Reputation Tour.

Quién sabe a quién y en qué situación mental se encontraría pero el caso es que comenzó a circular el rumor de que esta invitación no sería más que una muestra de agradecimiento de Taylor a Camila por haberla hecho caso y haber dejado Fifth Harmony.

Pero como toda mentira, esta ha tenido las patas aún más cortas y la ahora solista cubana ha cortado de raíz las especulaciones durante una entrevista en The Dan Wootton.

"Absolutamente nadie podría persuadirme de hacer algo que yo no quiera" explica Camila Cabello. "Si no quiero hacer algo ya puede el mundo entero decirme que lo haga que no lo haré. Y si quiero hacer algo y el mundo entero me dice que no debería hacerlo lo haré. Siempre he sido así y siempre lo seré".

Aunque parezca increíble, Camila tuvo que desmentir y sacar a Taylor Swift de este nuevo episodio en el culebrón de su marcha de Fifth Harmony.

"Para ser honesta contigo, ella no tuvo nunca nada que ver. Es divertido porque cuando Taylor y yo hablamos o salimos a tomar algo, hablamos de amor y de chicos" explica la intérprete.

Como viene siendo habitual, Camila Cabello sigue en la línea de desearle lo mejor a sus antiguas compañeras de banda: "Siempre siento que nada bueno va a salir de que hable de ello pero nunca me he sentido más feliz en mi vida y no puedo tener deseos de nada malo para nadie. La razón por la que no suelo hablar del tema es poque no quiero pelear y no quiero malas sensaciones. Les deseo lo mejor y sólo puedo tener amor por la aventura que emprendimos juntas".

"Ha pasado un año y medio y ahora respeto totalmente el tiempo y los recuerdos que tuve con ellas. Nunca quise faltar al respeto a nadie" concluye Camila Cabello.

¿Habrá nuevas entregas del culebrón en el futuro? ¡Podéis apostar por ello!