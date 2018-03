El secreto de Puente Viejo tiene nombre y apellidos (ah, y está buenorro)

¿Después de más de casi 1800 capítulos todavía no te has enganchado a El secreto de Puente Viejo? No te preocupes, en LOS40 te damos una razón de peso para que la diaria sea a partir de ahora tu serie de cabecera: Rubén Bernal Vera.

Se trata de un joven actor que entró a la ficción de Antena 3 en junio de 2017 para dar vida a Saúl Ortega, un joven alegre, impulsivo y emprendedor que llega a la localidad como un vendedor ambulante y pronto se convierte en el héroe del pueblo.

Antes de Puente Viejo, Rubén había participado en Centro médico (TVE), un buen puñado de cortos y alguna que otra obra de teatro.

Rubén Bernal, el buenorro de Puente Viejo

En LOS40 tenemos mucho ojo y estamos seguros de que Rubén dará mucho de qué hablar. Este hombre es carne de cañón y tiene todo lo necesario para dar el salto muy pronto a una serie de prime time, como ya hicieron en su día Megan Montaner, Jaime Llorente o Álvaro Morte.

Además, Rubén Bernal cuenta con un gran número de seguidores en Instagram. Precisamente ha sido en esta red social donde hemos hecho una ardua labor de investigación para traerte una selección de fotos que te terminen de convencer para engancharte a El secreto de Puente Viejo.