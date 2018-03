La canción de Bustamante que predijo la relación de Paula Echevarría con Miguel Torres

Esto parece una película y no lo es. No, pero bien podría serlo. ¿David, por qué lo hiciste?

En el año 2010 David Bustamante hizo una canción que se llama: ''A contracorriente''. Podría haber sido un éxito. Un temazo tipo: ''dos hombres y un destino'', pero no. Es la canción que predice su historia con Paula Echeverría. Y te vamos a contar por qué.

Punto número uno. Los protagonistas del videoclip. ¿Que quienes son? Pues: Busta, Paula y... ¡Miguel Torres!

David Bustamante es el protagonista, un chico guapo que trabaja en una librería a donde entra un día Paula Echeverría. David se vuelve loquito y tras un poco de tonteo se besan. Hasta ahí todo bien.

Tienen varias citas. Se van a hacer turismo, se dan besitos... Y cuando David está en el momento más alto, lo más in love posible PUM, se entera de que ella tiene novio y le parte el corazón.

¿Y quién es el novio? Pues Miguel Torre, estaba clarito. Bustamante, ¿a quién se le ocurre pedirle a tu amigo Miguel Torres que aparezca en el vídeoclip? ¡Y encima en albornoz! Really, se te fue un poco de las manos, no tiene sentido y así te has quedado.

Vamos, que si se lo llegan a decir antes Miguel no debuta en esto de los videoclips. Si es que jugaste con fuego... ¡Jugaste con fuego!