Cristóbal Colón nos cuenta su “historia” a ritmo de trap con ‘Te coloniso’

Cuando aún el trap Velaske, yo soi guapa? sigue en el imaginario colectivo de la cultura pop de este país, llega Te coloniso.

El tema es una continuación a la canción que creó Christian Flores hace unos meses sobre el famoso cuadro de Velázquez.

Y sí, ha sido la publicación Playground la que ha vuelto a apostar por un contenido de este tipo. En esta ocasión, el trap cuenta la historia de Cristobal Colón desde su "propio punto de vista".

Entre otras frases, se pueden escuchar cosas como "soy el puto amo y es que molo un montón" o "no amas a Yisus, te coloniso. No hablas mi idioma, te coloniso. No eres un blanquito, te coloniso".

La letra es totalmente pegadiza, al igual que el ritmo. Y el formato sigue siendo parecido al anterior éxito (Velaske, yo soi guapa? lleva casi 6 millones de reproducciones): cuadros clásicos de los protagonistas, lenguaje underground y mucha ironía y sarcasmo.

Además, en este tema hay alguna sorpresa: un cameo de Cristiano Ronaldo o la sintonía de la cabecera de El Príncipe de Bel-Air.

Sin embargo, la publicación del vídeo ha llegado con polémica. Christian Flores, el creador de Velaske, yo soi guapa?, ha publicado un tweet en el que critica directamente a Playground por haber hecho este vídeo sin contar con él.