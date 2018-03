Lo que Lara Álvarez quiere hacer en televisión (y no es ‘Supervivientes’)

Lara Álvarez ha vuelto a ponerse al frente de Supervivientes como presentadora desde Honduras, una nueva edición que afronta tranquila y con la sensación de haber dejado todo cerrado aquí en España.

Aunque está encantada de volver por cuarto año consecutivo al reality de Telecinco, Lara admite que tiene ganas de probar registros nuevos. "Profesionalmente estoy en punto muy positivo. Me noto fuerte, segura y abierta a cualquier proyecto que me pueda proponer Telecinco".

Supervivientes es el reality por excelencia, ya no de Mediaset, sino de España

De acuerdo con esto, los seguidores de Lara Álvarez tienen muchas ganas de verla en solitario, en un nuevo formato que ella sea la auténtica maestra de ceremonias. "Me gusta superar nuevos retos", dice al respecto. "Lo voy necesitando y me apetece muchísimo dar pasos hacia delante".

Eso no quiere decir que la presentadora se sienta estancada en Supervivientes, más bien todo lo contrario. "Soy una privilegiada haciendo este programa. Me parece el reality por excelencia, ya no de Mediaset, sino de España".

Lara Álvarez tiene ganas de hacer esto en TV

A Lara Álvarez la hemos visto manejarse en deportes, como una auténtica superviviente y también en programas de humor, como Dani&Flo o Todo va bien.

¿Pero qué más le gustaría hacer en televisión? Ella misma nos lo cuenta: "Me gustaría algo del perfil aventurero, de adrenalina”. De hecho, Lara admite que se quedó muy enganchada de Planeta Calleja cuando fue como invitada, aunque tampoco pretende quitarle el puesto a Jesús Calleja.

Y añade: "También un concurso o algo relacionado con la música".

