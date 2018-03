Hiba Abouk podría ser una buena concursante para Masterchef Celebrity

Estamos acostumbrados a ver fotos de Hiba Abouk en alguna alfombra roja, algún estreno de televisión, en el front row de algún desfile o en alguna fiesta de famosos junto a Pelayo Díaz… pero ella también hace cosas cotidianas como cocinar. Eso sí, con un toque de glamour que no podemos olvidarnos de quién hablamos.

Este finde la hemos visto pasarme por SHA Wellness y aunque suponemos que forma parte de algún acuerdo comercial nos ha gustado ver a la actriz batidora en mano.

“Bate que bateeeee… fascinada con las clases de cocina macrobiótica. Son infinitas las posibilidades de cocinar sano y muy rico”, escribía en Instagram.

Y es que parece ser que ha aprendido a hacer crema de puerros que “según mi profesora ha salido deliciosa”, aseguraba. Y la verdad es que no tenía mala pinta. Habría que ver lo que opinaban Jordi Cruz y compañía si fuera concursante de Masterchef Celebrity.

Forma parte de una experiencia completa que a más de una nos gustaría disfrutar como ella. “Comenzar el día con un desayuno nutritivo, energizante y de desintoxicación mantiene equilibrados tus niveles de energía y hormonas, dándote la energía para sentirte bien durante todo el día”, escribía SHA Welleness sobre el buen rato que ha pasado la actriz con ellos.

Debería ser un derecho que todos pudiéramos disfrutar de un finde así al margen del dinero y el tiempo del que dispongamos. Claro que tanto disfrute merece un esfuerzo.

"Imposible es solo una palabra que utilizan los débiles que encuentran más fácil vivir en el mundo que les han dado, que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho. Es una opinión. Imposible no es una declaración. Es un desafío. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Nada es imposible". La actriz necesita de palabras como estas de Muhammad Ali para venirse arriba y tal vez no sea la única.