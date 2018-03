La primera vez de... Justin Timberlake

¡Se ha convertido en uno de los hombres del año! Y eso que 2018 sólo acaba de empezar.

El 2 de febrero, Justin Timberlake lanzó su nuevo disco: Man of the Woods. Sólo 3 días después fue el protagonista del intermedio de la ‘Super Bowl’, uno de los espectáculos más seguidos del mundo.

¡Y el show continúa! El pasado 13 de marzo, Timberlake arrancó en Toronto su gira 2018, The Man of the Woods Tour.

Sin duda, son unos meses frenéticos para uno de los ídolos de la industria musical actual. ¡Una estrella, cuyos comienzos no fueron como te imaginas!

Todavía no era un ídolo adolescente, ni siquiera un niño Disney. Justin Timberlake comenzó su historia en la música, con 11 años, cantando canciones country. Se presentó en 1992, bajo el nombre de Justin Randall, en el programa de talentos ‘Star Search’.

El niño que creció cantando en el coro de la iglesia, pronto se convirtió en chico Disney. Entre 1993 y 1994 actuó en el programa New Mickey Mouse Club de Disney Channel, junto a futuras estrellas como: Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling.

Con sólo 14 años, su voz y su talento frente a la cámara auguraban una carrera imparable. Tras su paso por Disney, ficharon a Justin Timberlake para formar parte de la boyband NSYNC.

I Want You Back fue uno de los temones de su primer álbum. Disco con el que este grupo de pop adolescente desató, en los 90, la euforia en todo el mundo.

En 2002, 7 años y tres discos después, Timberlake abandonó NSYNC. Like I Love You fue el primer éxito de Justified, su álbum debut como solista, gracias al cual recibió dos premios Grammy en 2004.

2004 fue un año de éxitos para Justin… ¡Y también de polémica!

Durante su actuación junto a Janet Jackson, en el intermedio de la Super Bowl de ese año, Justin Timberlake le arrancó parte de su traje y dejó al descubierto uno de sus pechos.

¡Ya te lo avisábamos! #LaPrimeraVezDe Justin Timberlake no fue como esperabas.