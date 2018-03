El truco viral de ahorro para comprar un piso en tres años

¿Es posible ahorrar en tres años lo suficiente para comprar un piso? Depende. Pero una mujer de Nueva Zelanda ha compartido en Facebook el truco de ahorro que le ha permitido hacerlo.

Cherie Howie se ha hecho viral después de que explicase su método en el grupo Cheaper Living (NZ Only!). "Así he conseguido ahorrar para comprar una casa en Auckland (Nueva Zelanda). Mi madre me enseñó esta manera de organizar dinero, y tres años más tarde fui capaz de comprar mi propia vivienda", asegura.

La base del método es analizar el presupuesto mensual. Para ello, en un papel hay que escribir tres secciones: "gastos regulares o del trabajo", "gastos irregulares" como la peluquería o el fisio y "cuenta de ahorro", en la que se mete el dinero que sobra. Luego hay que completar cada una de las tres partes con los gastos previstos.

¿Dónde colocar cada gasto? Por ejemplo, en "gastos regulares o del trabajo" irán el alquiler, los seguros, la electricidad, el agua, facturas de internet y teléfono, el abono del transporte público, tasas del banco...

En "gastos irregulares" van la ropa, los regalos, los zapatos... "Es difícil calcular la cuantía de los gastos irregulares, pero un poco de planificación tranquiliza", admite Cherie Howie.

En "ahorro" va el resto del dinero mensual y se puede ir aumentando para conseguir ahorrar más. "Sé que la vida puede llevarse por delante los mejores planes, pero pienso que una planificación no hace daño y puede hacer la recuperación un poco menos dolorosa", asegura la creadora.