Compró esta foto en ebay por 8 euros y ahora puede valer dos millones

Es el sueño de todo coleccionista. Justin Whiting, de 45 años, compró en julio del año pasado una foto antigua por 8 euros en Ebay. La sorpresa es que, en realidad, la imagen puede llegar a valer cerca de dos millones.

En cuanto la adquirió, el hombre consultó a Will Dunniway, experto en fotografía del siglo XIX. Después, los expertos forenses confirmaron que la foto era original y la persona que aparecía en elle era el famoso forajido Jesse James.

"Compré la imagen como otros comprarían un boleto de lotería", asegura Whiting, quien admite que la foto estaba algo borrosa en la web. Cuando la vio en directo, se dio cuenta de que podía ser una imagen original.

"Estoy obsesionado con los forajidos estadounidenses, he leído muchos libros y he estudiados sus rostros. La imagen era idéntica a una que tengo en un libro. Todos mis amigos me dijeron que era la misma, pero sabía que tenía que consultar a expertos", explica.

Los expertos han comparado la imagen con otras originales y no tienen duda: fue tomada el mismo día por el mismo fotógrafo. "Es muy evidente por la cara, el corte de pelo, la chaqueta, la camisa y la corbata que esta es la misma imagen de Jesse James a los 14 años", apunta.

En 2015, una fotografía original de Billy the Kid se vendió por cinco millones de dólares. Whiting ya se ha puesto en contacto con la lujosa casa de subastas Christie's de Londres.

"Podré comprar mi propia casa y mi coche. No puedo esperar. A veces pasan cosas buenas", asegura.