Jaden Smith se une a Pharrell Williams para preparar algo que querrás ponerte

Cada vez son más los músicos comprometidos con la sostenibilidad llevada al campo de la moda. Si Emma Watson ha asegurado que ya no lucirá más que ropa sostenible en las alfombras rojas, Pharrell Williams y Jaden Smith han dado un paso más allá.

El hijo de Will Smith se ha aliado con Pharrell para desarrollar una colección cápsula denim para G-Star Raw, la firma de la que es copropietario el productor y músico.

Será una línea totalmente sostenible que podremos conocer el próximo otoño. La incorporación de Jaden viene a reafirmar la tendencia de este compromiso que Pharrell ya ha tenido en cuenta para las colecciones Raw for the planet y Most sustainable jeans.

“Después de hablar con Pharrell y G-Star me di cuenta de que todos sentimos la misma urgencia y esta es una gran oportunidad para profundizar en lo que debe lograr una prenda sostenible, denim o no. Creo que esta colaboración es un gran paso que nos acerca a donde queremos estar”, contó Jaden a Teen Vogue.

No es la primera incursión de Jaden en la moda. Ya tiene incluso su propia firma y no le habrá supuesto mucho problema meterse a diseñar para G-Star.

Además, conectan en ese espíritu de lucha por mejorar la sostenibilidad. Ya hace un tiempo Jaden también se comprometió con Just Water, una marca de agua de la que es inversora su familia, que utiliza cartón sostenible para su embotellamiento.