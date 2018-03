Katy Perry ha dedicado unas palabras a Taylor Swift que no te esperabas

No hay duda de que Katy Perry se está convirtiendo en la protagonista de American Idol. La cantante, jurado de la nueva edición del famoso formato estadounidense, está siendo la protagonista de los momentos más memorables de la edición: desde robarle el primer beso a un joven hasta demostrarnos su talento oculto.

Y es que Katy se encuentra como pez en el agua delante de las cámaras. La artista tiene tablas y su divertido sentido del humor eclipsa a los otros dos miembros del jurado.

Esta semana, como no podía ser de otra manera, la buena de Katy ha vuelto a regalarnos uno de los momentos más recordados del programa. Esta vez hablando de su archienemiga pública número uno: Taylor Swift. Vale, quizá hemos exagerado un poco, pero las cantantes llevan años lanzándose pullitas.

Todo empezó cuando un aspirante a concursante entró a plató. ¿Y adivináis qué iba a cantar? ¡Taylor Swift! Antes de empezar, el joven aseguró que interpretaba a Swift porque para él es una “inspiración” a la que “admira muchísimo”. “Lo siento”, se disculpó el aspirante mirando a Perry.

“Por favor, no pidas perdón por amarla”, empezó Katy Perry. “A mí también me encanta Taylor”, continuó en lo que parecía un alegato de amor público por la artista. Pero la frase no había terminado, tras un pequeño silencio, la californiana dejó claro que su admiración hacia ella era “como compositora”.

Tras ello, Katy hizo un guiño y continuó su trabajo. Vamos, que no había muy buenas intenciones en las palabras de la artista.