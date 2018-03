Las carreras de Fifth Harmony y One Direction han ido en paralelo

Fifth Harmony ha anunciado esta semana que se separan. Eso sí, aseguran que temporalmente. De este modo, las carreras de Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani Kordei tomarán caminos distintos durante un tiempo.

Muchos de sus seguidores también lo son de One Direction, y han vivido un Deja Vu que ni Bill Murray en el día de la marmota al recibir la noticia. Porque sí, al igual que el grupo británico, las chicas quieren centrarse ahora en sus carreras en solitario.

Pero es que la carrera de Fifth Harmony y One Direction, salvando las distancias, tienen mucho en común. Desde sus inicios hasta su separación temporal, ambos grupos han tenido un desarrollo paralelo.

Para empezar, tanto ellos como ellas han conseguido dos de los grupos más exitosos de la década de 2010. El éxito que han tenido como grupos es innegable, convirtiéndose sus integrantes en ídolos de masas.

Además, no podemos olvidarnos que tanto Fifth Harmony como One Direction salieron del mismo programa: Factor X. Mientras que las primeras salieron de la edición estadounidense de 2012, los segundos lo hicieron de la británica de 2010. ¿Otra coincidencia? Simon Cowell estuvo detrás de la formación de los grupos. Pero la cosa no se queda ahí, tanto One Direction como Fifth Harmony quedaron en el mismo puesto en el programa: terceros. ¡Cuánta casualidad!

Ambos grupos, a pesar de no haber ganado el programa, fueron apadrinados por Simon Cowell –el creador y jurado del formato- para firmar sus primeros contratos discográficos. Y sí, a partir de ahí, empezaron a sacar canciones y discos.

También, como grupos, han tenido que hacer frente al mismo problema: la salida de uno de sus miembros. Mientras que Zayn Malik decidió abandonar One Direction en 2015, Camila Cabello hizo lo mismo con su grupo en 2016. Ambos para comenzar una carrera en solitario.

Es verdad que el abandono del grupo por parte de Zayn fue amistoso. De hecho dieron la noticia a través de las redes sociales de One Direction. Por su parte, las integrantes de Fifth Harmony aseguraron en sus redes sociales que se enteraron de la salida de Cabello a través de su representante –aunque luego la artista cubana haya negado esto-.

Lo curioso es que tanto Zayn como Camila, que estuvieron cerca de cinco años con sus grupos, consiguieron alzarse con el número 1 de Billboard gracias a sus singles debut: Pillowtalk y Havana. Vamos, que ambos triunfaron con sus carreras en solitario.

¿Y qué otra cosa tienen en común? Que tanto Fifth Harmony como One Direction lanzaron un disco con cuatro integrantes justo antes de anunciar sus separaciones temporales. Además, ambos grupos han estado el mismo número de años en activo: seis. Mientras que la boy band ha estado de 2012 a 2016, Fifth Harmony lo ha estado de 2012 a 2018. ¿Casualidad?

Mientras que Fifth Harmony se acaba de separar, One Direction lo hizo hace dos años ya, pero ambos grupos siempre han dicho que es temporalmente y que en un futuro volverán a unirse. Habrá que cruzar los dedos y esperar ya que solo el tiempo nos dirá si cumplirán su promesa.