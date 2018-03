Antonio Orozco pone voz al que se puede convertir en un himno LGTBI, ‘Lo Saben’

Podríamos afirmar que tanto Antonio Orozco como Lucas vidal lo saben. Saben que, si se trata de amar, todo es posible. Y todo debe ser respetado.

El artista pone voz a Lo Saben, el tema prinicipal del documental The Best Day Of My Life. Dirigido por Fernando González Molina, este largometraje es un must de la actual cartelera en España.

Lucas Vidal, ganador de dos premios Goya, ha sido el compositor de la canción, una tema en el que "se cuentan verdades que a veces son hirientes".

Estas son las palabras con las que Antonio Orozco presenta Lo Saben, una canción que podría convertirse en un himno LGTBI si tenemos en cuenta que es el tema principal de la Banda Sonora de documental que confluye en Madrid World Pride de 2017.

La película, tal y como te contamos, ha sido concebida para homenajear al World Pride como una fiesta que, además de celebración y desenfreno, ha ido construyendo libertades desde la militancia y el activismo LGTBI.

“La banda sonora es el reflejo de las emociones de sus valientes protagonistas”. Así describe Lucas Vidal, para El País, este tema.

Antonio Orozco suma así un éxito más a su larga trayectoria. En esta ocasión, el catalán se solidariza y lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBI.