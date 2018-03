Maico y Scott Helman, confirmados en el cartel de un LOS40 Primavera Pop imparable

Se nos ha ido de las manos. Y además de verdad. El cartel de LOS40 Primavera Pop 2018 es una verdadera bestialidad.

Maico y Scott Helman se acaban de unir al gran fiestón musical de la primavera, una triple cita que promete ser la antesala perfecta al verano.

El grupo mallorquín y el artista canadiense estarán presentes el 4 de mayo en el WiZink Center de Madrid, el 5 en Rubí (Barcelona) y el 6 en Málaga.

Recuerda que en estas dos últimas ciudades las entradas son gratuitas, pero en la capital no. ¿Aún no te has hecho con ella? ¡Corre, estás a tiempo!

tickets 4 May Madrid WiZink Center

Maico, creadores de éxitos como How We Dream, y Scott Helman, apodado como el "nuevo Justin Bieber" y artífice de PDA, se unen a un cartel que no tiene fin. Echa un vistazo.

artistas confirmados y fechas LIAM PAYNE…. Madrid

BLAS CANTÓ... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ANITTA... Madrid

CLEAN BANDIT … Madrid

JUAN MAGÁN y BELINDA... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ADEXE Y NAU... Madrid, Rubí (Barcelona)

AITANA y ANA GUERRA... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

MELENDI... Madrid

EFECTO PASILLO... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

ANA MENA… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

REYKO… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

PABLO LÓPEZ... Rubí (Barcelona)

RUTH LORENZO… Madrid

SWEET CALIFORNIA… Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

SOFÍA REYES … Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

MAICO ... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

SCOTT HELMAN ... Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga

Por si quieres ir ensayando sus temazos, aquí te dejamos dos canciones con las que lo darás todo en LOS40 Primavera Pop. ¡Te esperamos!