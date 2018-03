El nuevo Kratos del nuevo God of War

Liliana Laporte, directora general de PlayStation España, y Cory Barlog, director creativo de Santa Mónica Studios (los creadores de God of War) fueron los maestros de ceremonias de la presentación en España del nuevo título de la saga que aterrizará en nuestras PlayStation 4 el próximo 20 de abril.

Un Kratos y un God of War bastante renovados que parecen querer dejar atrás los combates trepidantes y querer poner en valor el factor estratégico en un salto de la mitología griega a la nórdica.

"Todo el mundo pensaría que ambientando God of War en la mitología nórdica nos ibamos a basar en la época vikinga pero no fue así. Elegimos una época conocida como la migración que es menos conocida y que nos permitía mayor libertad para crear" explicaba Cory Barlog sobre el escenario de la presentación.

Muchos pensarán que el hecho de estar ante God of War y no ante God of War 4 supone un reboot de la franquicia pero nada más alejado de la realidad: "Queríamos fastidiar un poco a mucha gente de Internet" bromeó Barlog "pero lo cierto es que la nueva dimensión como padre de Kratos y la relación con su hijo ha hecho que el personaje cambie. Esto no es un reboot sino una nueva etapa que el jugador de siempre disfrutará porque encontrará guiños a los anteriores juegos y que el nuevo jugador podrá disfrutar también sin necesidad de haber jugado a la trilogía original o a Ascension".

Cinco años de desarrollo le ha costado al equipo de Cory Barlog crear este God of War en el que ha habido presencia española en la figura del diseñador . Conceptos nuevos para un nuevo Kratos y un nuevo God of War cómo el hecho de que todo el juego haya sido creado en plano secuencia sin cortes.

"La estupidez fue lo que me hizo tomar la decisión de crear el juego sin cortes" bromeó Barlog "pero desde que tenía el juego en mi mente siempre lo imaginé así como una nueva manera de contar una historia en los videojuegos".

Cory Barlog insistió en el hecho de contar una historia: la del nuevo Kratos que "lucha para controlar al monstruo que lleva en su interior y que en anteriores entregas estaba desatado".

Cuando le preguntamos por la intención del gobierto estadounidense de censurar con impuestos a los videojuegos violentos, el director del juego confesó que desconocía "este hecho pero God of War no es un juego que haga apología de la violencia. El proyecto tenía que significar algo para nosotros, algo en lo que pudiéramos vernos involucrados. Nuestro objetivo es contar una historia"

Por lo que pudimos ver mientras jugaban otros compañeros de la prensa especializada, este God of War tiene un factor RPG en las armas y equipamiento defensivo de Kratos; cuenta con algunos puzzles y pantallas en las que Atreus, el hijo de Kratos, nos será de ayuda; y la cámara se ha acercado a la figura de Kratos haciendo que la acción sea mucho más inmersiva.