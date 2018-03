Estos documentales de Netflix cambiarán tu percepción del cambio climático

Nunca había reparado en hermosura y la fragilidad de las barreras de coral hasta que vi Chasing coral, un documental de Netflix sobre cómo el cambio climático está acabando con la flora y fauna marinas, fundamental para el ecosistema. Llegué a él por recomendación de una amiga y ha sido una de las piezas audiovisuales que más me ha impactado; tanto que terminé el visionado entre lágrimas.

Aunque siempre tenemos presente reciclar y cuidar el planeta, ver Chasing coral fue mi momento AHÁ, ese en el que la mente me hizo clic y asimilé que dentro de 50 años habrá más plástico que peces en el mar y, por supuesto, ya no existirán los arrecifes de coral. Qué triste.

El documental Chasing Coral alerta sobre la desaparición de los corales marinos // Getty

Con motivo de La Hora del Planeta, una iniciativa impulsada por WWF para concienciar sobre los efectos del calentamiento global. La acción consiste en apagar la luz de 20:30 a 21:00 horas el sábado 24 de marzo.

LOS40, CON 'LA HORA DEL PLANETA' En LOS40 nos unimos a La Hora del Planeta por la sostenibilidad medioambiental. La Hora del Planeta es una campaña de WWF para llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad que está causando el cambio climático. Súmate tú también a La Hora del Planeta. Este sábado 24 de marzo de 20:30 a 21:00 horas apaga la luz para impulsar un cambio en el mundo.

En LOS40 nos importa el medioambiente y nos sumamos a La Hora del Planeta. Por eso, hemos pensado en recopilar estos documentales sobre los devastadores efectos del cambio climático que, como mínimo, te harán pensar. Hay muchos más, pero puedes empezar por:

CHASING CORAL (En busca del coral). "Como no vemos el océano, no pensamos en él", dice el Richard Vevers, CEO de The Ocean Agency y uno de los promotores de la cinta. Dirigido por Jeff Orlowski, Chasing coral cuenta con asombrosas imágenes de la vida marina para documentar frame a frame cómo cada vez más corales pierden su color, se vuelven blanquecinos y finalmente mueren debido a los efectos del calentamiento global.

CHASING ICE (En busca del hielo). Chasing Ice fue el trabajo que precedió el filme mencionado más arriba y también fue dirigido por Jeff Orlowski. En este caso, el cineasta norteamericano siguió al fotógrafo de National Geographic James Balog para documentar cómo el cambio climático estaba afectando los glaciares del Ártico. "Nunca imaginé ver glaciares tan grandes desapareciendo en tan poco tiempo", escuchamos en el documental.

TERRA. Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot dirigen este ensayo documental que explora la relación del hombre con otros seres vivos del planeta y cómo está degradando el mundo en que vivimos. Sus bellísimas imágenes logran conectarnos con la naturaleza, emocionarnos y alertarnos sobre el daño irreparable que estamos infringiendo al planeta.

CÓMO CAMBIAR EL MUNDO. "Si quieres protestar debes crear una historia que impacte a millones de personas", escuchamos en un momento de este documental sobre los inicios de Greenpeace. Narra cómo en los años 70 un pequeño grupo de activistas canadienses se unió para protestar contra de las pruebas nucleares, llegando a formar la icónica organización ecologista.

PLANETA AZUL y PLANETA AZUL II. La primera es la serie documental dirigida por Alastair Fothergill sobre el mundo marino y sus comunidades. De momento, hay una temporada con 8 capítulos en Netflix. Por su parte, Planeta Azul II (producido por la BBC y que puede verse en Movistar) documenta con unas imágenes fascinantes las profundidades del océano para alertar del delicado momento que vive el mayor hábitat de la tierra.