Fifth Harmony y otros grupos que anunciaron un retiro temporal

Con la noticia de Fifth Harmony confirmando su descanso temporal (lo que románticamente en suelo anglosajón llaman un hiato) nos han venido a la cabeza otros grupos y boy/girlbands que anunciaron lo mismo con desigual resultado.

La revista Billboard publica hoy un interesante reportaje sobre el por qué algunos grupos musicales utilizan el concepto de 'hiato' en lugar de hablar de separación.

Es menos traumático para sus seguidores, pero legalmente hay pocas diferencias entre un concepto y otro ya que los contratos discográficos normalmente se cierran sobre álbumes publicados y su resolución depende del cumplimiento de los mismos.

Pero en ocasiones los miembros de un grupo prefieren cerrar página y acabar con la banda para centrarse en solitario.

The Wanted, No Doubt, The White Stripes, One Direction, Fifth Harmony... son sólo algunas bandas que anunciaron separaciones temporales.

Algunas volvieron. Otras no tuvieron tanta suerte.