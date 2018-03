Esto es lo que vas a engordar cuando te eches pareja

Tener pareja tiene muchas cosas buenas, nadie se atrevería a negarlo pero ojito que también trae alguna que otra cosa mala. Una de las peores son los kilitos de más.

Sí, no te hagas el tonto porque seguro que a ti también te ha pasado. Cuando estamos en pareja te vas dejando, te da pereza ir al gimnasio, ya no te compras tanta ropa interior bonita ni vas cada dos por tres a echarte un poquito de colonia. La razón es que ya has encontrado a alguien que te quiere y claro, pasas un poco de seguir esforzándote.

Según un estudio de la Universidad de Queensland en Australia, la diferencia exacta entre lo que pesan los solteros y las personas con pareja son, exactamente, 6 kilos. El estudio dice exactamente que: ''el matrimonio y la convivencia impulsan comportamientos poco saludables porque las parejas suelen realizar actividades sedentarias como comer''.

Pero claro, también puede ser que tu pareja un día empiece a cuidarse, a ir Crossfit y comprarse más ropita entonces, ¿qué pasa? ¿podríamos estar ante una posible infidelidad? Karin Herrero a la calle para ver qué piensan las parejas sobre este temita.



Atención a la sorpresita porque entre los jóvenes la cosa está complicada. La mayoría asegura que, en efecto, su pareja estaba más buena cuando empezaron... Algo que no hemos visto que pase entre los mayores.



Paloma y Jesús, tras 45 años juntos, aseguran que la relación no está nada estancada: ''la tengo agotada, por la intimidad...'' pero no son los únicos... Hipólito y Mari Carmen, tras 40 años aseguran: ''tenemos la misma pasión''.

Conclusión: ¿hay algo que las nuevas generaciones estamos haciendo mal?

Anda, ¡deja internet y vete al gimnasio!