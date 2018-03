El increíble enfado de una oyente con Cristina Boscá

Señores, señoras, algo ha pasado. Cristina Boscá y una oyente ha tenido gresca.

Sí, tranquilo, te vamos a contar por qué. Resulta que el día 14 de marzo Cristina Boscá dio su opinión sobre el tema de los deberes, concretamente sobre los deberes que los peques van a tener en Semana Santa. La presentadora del programa dijo que estos debían ser personalizados para cada alumno y saltaron las alarmas.

Alba, una oyente del programa se indignó profundamente con este comentario porque asegura que es imposible personalizar los deberes. Que teniendo 25 alumnos por clase no tienen tiempo para hacer eso. Ella defiende que son los padres quienes deben responsabilizarse de lo que hagan o dejen de hacer los niños en vacaciones.

Tanto se enfadó Alba que habló a Cristina Boscá por Instagram y le dijo que había dejado de escuchar el programa por ella. ¡Menuda liada!

¡Que no cunda el pánico! Hemos logrado hablar con Alba en directo en el programa y se ha solucionado esta movida. Cristina y ella han conversado tranquilamente y han acercado sus posturas.

Y ya que estamos, para que tu también seas capaz de solucionar problemas con calma te vamos a dar unas claves muy sencillas. Son los 5 pasos que tienes que seguir para no perder los nervios.

1- Desparece: vete cuando empiece la movida porque en caliente nada se soluciona.

2- Respira: Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala...

3- Intenta ser objetivo: no mires la conversación solo desde tu prisma porqu e igual te estás equivocando.

4- Habla las cosas... O pasa: piensa si vas a sacar algo de la conversación. Y sino pues ele, let it go.

5- Elige el momento: no tengas la conversación en cualquier momento y cualquier lugar. Crea una buena situación.

Y ya si con todo eso no consigues que salga adelante, acéptalo, la batalla está perdida.