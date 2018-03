Zayn Malik nos sorprende con un radical cambio de look

Zayn Malik nos ha sorprendido con un radical cambio de look. Parece que una de las primeras cosas que ha hecho el cantante tras acabar su relación de dos años con la modelo Gigi Hadid ha sido pasar por la peluquería.

Y es que parece que Zayn está cayendo en el tópico de los cambios de looks tras una ruptura. Si hace unos días decidía añadir un nuevo tatuaje a su piel, ahora ha sido su pelo el que ha sufrido un cambio. ¡Y menudo cambio!

¡Zayn se ha decolorado el pelo! Aunque no es la primera vez que lo hace, esta vez el artista ha utilizado el agua oxigenada que le ha sobrado para la barba. Además, el cantante luce los laterales de la cabeza rapados, dejando al descubierto la enorme rosa que lleva tatuada.

Pero que no cunda el pánico para aquellos y aquellas que son fans del pelo moreno de Zayn, todo tiene una explicación. Este cambio de look podría ser por exigencias del guion de su nuevo vídeo musical. Tenemos que recordar que el cantante británico está completamente involucrado en su nuevo disco –de hecho, no para de dar pistas sobre él en su cuenta de Instagram-.

No hay duda de que Zayn ha arriesgado mucho con este nuevo look, pero teniendo en cuenta la cantidad de veces que ha decidido cambiar radicalmente de aspecto, no nos pilla por sorpresa.