In my blood, lo nuevo de Shawn Mendes

Hace algunos meses os contamos que Shawn Mendes había estado trabajando en secreto en un estudio de Los Ángeles en su tercer proyecto musical.

Y casi sin darnos cuenta (y sin tener más información desde entonces), el músico ha confirmado el estreno del que será el primer sencillo de este trabajo: In my blood.

Su debut oficial se producirá este próximo 22 de marzo y según las palabras del intérprete podría sorprender a todos sus fans.

"Creo que la gente se sorprenderá pero no estoy seguro todavía del sonido que tendrá todo el disco. Estoy explorando y tratando de imaginarlo. Todo puede ser posible" explicó Shawn Mendes a NME en 2017.

Este tercer disco de estudio, que recogerá el testigo de Handwritten (2015) e Illuminate (2016), aún no tiene título confirmado ni listado de canciones definitivo pero todo apunta a que además de In my blood, What if I tod you a story formará parte de él.

Cada vez falta menos para que salgamos de dudas sobre si al final Shawn Mendes y Niall Horan han trabajado juntos cumpliendo el sueño de muchos de sus seguidores.