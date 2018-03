Se filtran imágenes de Beyoncé y Jay-Z grabando lo que podría ser un nuevo videoclip

La nueva gira conjunta de Beyoncé y Jay-Z ya es un hecho. Los dos artistas se recorrerán el mundo con On The Run II.

Los dos artistas pretenden hacer de este verano el mejor de nuestras vidas. La continuación al tour de 2014 llega al Estadi Olímpic de Barcelona el 11 de julio.

Lo mejor de todo es que no sabemos qué puede pasar en esta gira. ¿Cantará cada uno sus éxitos en solitario? ¿Van a lanzar un álbum conjunto? Parece que esta última opción no suena para nada descabellada a juzgar por las imágenes que se han filtrado.

Beyoncé y Jay-Z han estado grabando un vídeo en Jamaica, como puede verse estas fotos aparecidas en las redes sociales.

Beyoncé & JAY-Z shot a new video in Trench Town, Jamaica earlier today (Mar. 20). Directed by Melina Matsoukas. pic.twitter.com/hWkebnxcEk — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 20 de marzo de 2018

NEW PHOTOS: Beyoncé & JAY-Z on the set of a new video in Jamaica (Mar. 20) https://t.co/H6aJPLDMMO pic.twitter.com/UVbwmOu3l8 — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 20 de marzo de 2018