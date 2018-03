Echosmith - Over my head [2018]

Echosmith presenta su single Over My Head para el que han contado con la producción de Big Taste (Justin Bieber, Dua Lipa).

La joven banda de Los Ángeles formada por los hermanos Sydney Sierota (vocalista y teclados), Noah Sierota (bajo y coros) y Graham Sierota (batería) ha lanzado el videoclip de este tema bajo la dirección de Sophie Muller.

Sin renunciar a su caracterísitico sonido, ese que encontramos en temas como Cool Kids o Bright, Echosmith regresan renovados con Over My Heads y su adictivo estribillo. En este sentido, la producción de Big Taste ha sido fundamental y ha conseguido acercarlos al dream-pop de Marina & The Diamonds o Dua Lipa, con un ineludible coro impulsado por sintetizadores y audaces ritmos de batería.

Over My Head es el primer lanzamiento de la banda desde su EP Inside A Dream (2017).