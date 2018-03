La polémica del youtuber y Fernando Torres

Me parto la polla pic.twitter.com/snSPf4LCip

Pero quien no ha criticado a torres alguna vez? O alabado cuando marcó aquel gol a Alemania? El fútbol es pasión y a veces se dicen y se publican comentarios sin sentido. Y más si cuando se publican no eres influencers no creo que sea mas que comentarios en caliente @DjMaRiiO_90