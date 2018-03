De pretendiente de Hermione Granger en Harry Potter a galán inglés

Muchos de los lectores y lectoras de Harry Potter cayeron rendidos ante Hermione Granger. Es por eso que no nos extraña que además de Viktor Krum y Ron Weasley, otros estudiantes de Hogwarts tuviesen interés por ella.

Uno de ellos era Cormac McLaggen, uno de los estudiantes de Griffyndor que se convirtió en la pareja de Hemione en la fiesta de Navidad de El Club de las Eminencias. Vale, quizá si no eres un Potterhead te has perdido un poco, pero no pasa nada: se trata del chico que le tira los trastos a la amiga de Harry en la sexta película.

¿Y por quién estaba interpretado este personaje en la película? Por Freddie Stroma, un joven actor que en 2009 – coincidiendo con el rodaje de Harry Potter y el misterio del Príncipe- contaba con tan solo 22 añitos. Aun así se alejaba de los 17 años de su personaje (como todos estos actores).

Ahora, nueve años después, Freddie tiene 31 años y continúa trabajando como actor. De hecho, ha aparecido en películas como Dando la nota. Además, tras Harry Potter, ha estado en películas adolescentes como Una Cenicienta Moderna 3. Puede que no sean películas de culto, pero, oye, tienen su público.

Pero lo que nos ha llamado la atención es que Stroma luce mejor que nunca. No hay duda de que se ha convertido en todo un galán. ¡Pasa la galería y descúbrelo!