La genial respuesta de una influencer a aquellos que “no entienden” cómo tiene un marido buenorro

Las redes son un hervidero de odio. Todo el mundo puede comentar y muchos aprovechan para sacar su vena más hater, haciendo daño gratuitamente. Es el caso de algunos de los seguidores de la instagramer Jenna Kutcher, quienes “no entienden” cómo puede tener un marido tan buenorro.

Jenna, quien lleva casada once años con Drew, ha querido responder a este tipo de comentarios. No porque le hayan dolido, sino para ayudar a aquellas personas que como ella alguna vez dudaron de merecer el amor de sus parejas por su físico.

“Parte de la inseguridad que tenía con mi cuerpo se debió a estar casado con el Señor Six Pack, ¿cómo ha acabado una chica curvy con él? Me sentía mal y me montaba películas en mi cabeza porque pensaba que al no ser delgada no me lo merecía”, empieza escribiendo Jenna en su publicación.

“Este hombre ha querido cada curva, cada hoyuelo, cada kilo y cada espinilla de mí en los últimos diez años, siempre recordándome que soy hermosa, incluso cuando ni yo misma me lo creo”, continúa la influencer.

“Así es, mis muslos pueden besarse, mis brazos son grandes y mi trasero está lleno de celulitis, pero hay mucho más de mí para que él me ame. Elegí al hombre que puede con todo eso, ¡y mucho más! Soy mucho más que mi cuerpo. También lo es él. También lo eres tú. El amor verdadero no entiende de tallas”, finaliza Jenna.

De esta manera, la influencer contesta a todos aquellos que han puesto en duda su relación. La publicación cuenta con más de ochenta mil likes y ha recibido cientos de comentarios positivos. Y es que, a pesar de que hay muchos haters en internet, también hay personas que generan inspiración.