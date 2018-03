Alejandro Sanz le pide respeto y compañerismo a Maluma

¿Habrá algún día colaboración entre Alejandro Sanz y Maluma? Para mañana parece complicado por cómo están las cosas entre ellos pero esperemos que el enfado del madrileño con el colombiano sea pasajero.

Por lo visto no se ha tomado muy bien uno de los últimos vídeos que colgó Maluma en su stories. Se le veía entre risas y buen rollo con su colega Llane, de Piso 21, intentando cantar Mi soledad y yo.

La forma en la que intentar cantar y las risas que se echan, parece que no se las ha tomado demasiado bien Sanz que ha hecho un comentario en su Instagram con esas buenas formas que le caracterizan y que sin decir, dice mucho.

“Maluma hermano… vi tu videíto…jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo…él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje…me emocionó veros cantando una canción mía… esa es de hace 25 años… y ahí está…increíble, no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”.

Toma zasca con estilo. Y ya de paso, aprovechaba para publicar una foto suya de aquella época en la que se puso ‘pelo pollito’ para mandarle unas palabritas más a otro viejo ‘amigo’, J Balvin con el que en su día se rumoreó que había tenido sus más y sus menos.

“Mi querido J Balvin mira lo que me encontré… jajaja parece que te debo una disculpa… no me acordaba de mi pasado”, escribía en referencia al mismo pelo que luce el colombiano.

Está claro que aunque la conexión España-Colombia es muy potente, tiene algunas lagunas que, por otro lado, nos dan vidilla.

Y sobre todo a sus seguidores que en seguida se han puesto de su parte con mensajes tan bonitos como este: “Qué se puede decir ante tanta elegancia???? Me quito el sombrero, maestro!!!!! Se puede decir más alto pero no más claro.... Mi niño de 15 años me dice a veces mama los cantantes de ahora lo petan... Lo petan mazo jajajaja y su padre y yo siempre le contestamos los mismo... Con todos nuestros respetos a ver si están arriba dentro de 27 años como lo está Alejandro Sanz que, dicho sea de paso, además de ayudar a los que empiezan con todo su talento y la ilusión del mundo... Todo lo que toca Chan se convierte en oro...”.