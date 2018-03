C. Tangana anuncia un "mixtape" con 9 nuevos temas

El último videoclip de C. Tangana ha llegado con sorpresaza para todos los fans. Mientras su disco Ídolo sigue como uno de los más escuchados en streaming en España, el madrileño se lanza a una nueva aventura.

La sorpresa es un "mixtape" con nueve temas nuevos. Uno de ellos es Still Rapping y el segundo es Llorando en la limo, tema cuyo videoclip ha desvelado este nuevo trabajo.

El clip, dirigido por Dano & Javier Díaz, marca el estilo que posiblemente C. Tangana va a llevar en esta nueva etapa. Tanto a nivel visual como musical.

Cabernet Sauvignon podría ser el título del "mixtape". Incluye 9 temas desvelados hasta ahora y seguramente posea un sonido mucho más cercano a los primeros años de C. Tangana que a los sonidos explorados en Ídolo.

El dinero, el alcohol, la fama y las mujeres. Estos serán los cuatro temas en torno a los que girará su trabajo, un "mixtape" formado por un repertorio post-Ídolo de un Pucho que sigue haciendo lo que el quiere.

Este es el listado de canciones:

1 - Still rapping (prod. Steve Lean)

2 - Baile de la lluvia (prod. Take a Daytrip)

3 - Cuando me miras (prod. Enry-K)

4 - Na de na (prod. Royce Rolo y Danni Ble)

5 - Huele a nuevo ft. Sticky MA (prod. Royce Rolo y Danni Ble)

6 - Sangre (prod. Steve Lean y Saox)

7 - Llorando en la limo (prod. Alizz)

8 - Cabernet Sauvignon (prod. Lost Twin)

9 - Pussy Call (prod. The Rudeboyz)