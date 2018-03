The Script se gana al público barcelonés

La banda irlandesa demostró su poderío en directo una vez más en Barcelona (en el inicio de su gira española con LOS40).

The Script empezaron su show con Superheroes y no les hizo falta colocarse su capa de héroe para meterse a todo el público barcelonés en el bolsillo.

Danny O'Donoghue enseñó la garra irlandesa con su voz nítida y potente en el escenario del Sant Jordi Club.

El grupo venía a presentar su quinto disco Freedom Child repleto de canciones cargadas de significado y valor como Rain o Arms Open que se convirtió en un himno a la libertad en la noche de ayer.

Aunque los irlandeses no se olvidaron de aquel éxito publicado en 2008 llamado The Man Who Can't be Moved que les abrió las puertas del Olimpo de la música.

The Script supieron convertir desde el minuto uno el recinto en un auténtico garito irlandés. Podemos ya renombrarlo como Pub Sant Jordi Club en su honor.

O'Donoghue se paseó entre el público más de una vez rodeado de móviles y haciéndose selfies con los que le rodeaban.

Dejaron para el final algunas que nos gusta escuchar en la radio como su ya eléctrico Hall of fame o Breakeven.