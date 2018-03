Aitana o Amaia: ¿quién ganaría OT si nos fijamos en su número de followers?

La vida personal y profesional de los concursantes de OT 2017 sigue resultando apasionante para cientos de miles de personas en nuestro país. Tanto es así que los triunfitos de esta nueva hornada han salido de la Academia con hordas de seguidores en redes sociales que no quieren perderse nada sobre lo que hacen en su día a día.

Pero... ¿existe alguna relación entre ´la posición en la que quedaron en el Operación Triunfo y el número de followers que les siguen en redes sociales?

Hemos sumado el número de seguidores que tiene cada concursante en sus perfiles oficiales de Twitter e Instagram (a fecha 21 de marzo de 2018). Los resultados, como nos imaginábamos al ver su actividad social, no coinciden con la posición en la que quedaron en OT: Amaia no es la más seguida y Mimi no es la que menos. La clasificación en número de followers queda así:

Como se puede comprobar, en la parte baja de la tabla hay pocos cambios. Sin embargo, nos encontramos algunos casos llamativos, como el de Agoney que, a pesar de haber quedado sexto en el concurso, sería décimo primero si nos fijáramos en su número de seguidores. O Miriam que fue tercera pero pasaría a la séptima posición en el ranking de followers.

En la parte alta de la tabla podemos fijarnos en el caso de Cepeda, que a pesar de haber quedado noveno, es el quinto con más apoyo en redes sociales. Y es especialmente sorprendente el caso de Roi, que quedó séptimo en el talent show pero es el tercero con mayor número de seguidores en si sumamos sus perfiles de Twitter e Instagram.

En la cabeza de la clasificación, Amaia y Aitana intercambian sus puestos respecto a OT: la pamplonica se queda segunda con 888.000 seguidores mientras que la catalana se lleva el oro en redes sociales con 1.016.000 followers. De hecho, es la única que supera el millón en redes sociales.

Si quieres analizar la evolución de los concursantes, puedes checkear cómo estaban las cosas en diciembre mirando únicamente a sus perfiles de Instagram: