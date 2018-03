PSVita ha sido descatalogada

Pues eso, que a 19 de Marzo de 2018, Playstation España confirmó por Twitter que la máquina había sido descatalogada. Así, sin un entierro legítimo y solemne, sin rendir homenajes ni soltar un par de lagrimitas…

La portátil se puso a la venta en febrero de 2012 y desde entonces ha dado muchas alegrías a sus usuarios pero ha sufrido el mal trato que Sony acostumbra a dar a sus portátile

Mucho liderazgo de mercado, pero cuando toca apostar por algo que no funciona en primera instancia y que hace que los números no salgan, la compañía da un paso atrás y cierra la puerta con cuidado para que no nos demos cuenta de que han salido de la habitación.

¡Qué romántico me estoy poniendo!

Vita me ha dado muy buenos ratos y todavía puede dártelos a ti si te haces con este pequeño “pedacito de historia”; el único que te permite llevar en el bolsillo juegos como Dragon’s Crown o Gravity Rush.

Descansa en paz, Vita.