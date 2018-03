6 canciones que mencionan directamente a Kylie Jenner

Los medios, las redes y el mundo en general no paran de hablar de Kylie Jenner. La obsesión por la celebridad estadounidense se extiende a las canciones y artistas top de todos los géneros se apresuran a mencionarla en sus canciones, no vaya a ser que se desvanezca el hype.

Algunos lo hacen de pasada, otros con maldad, como es el caso de los raperos y su escaso gusto por las letras respetuosas.

Ed Sheeran, Migos, Nicki Minaj o Kanye West entre otros la han llamado por su nombre en sus composiciones y eso que Jenner solo tiene 20 años. Su trayectoria como modelo tampoco es mucho más extensa, aunque salir en un reality de éxito como Keeping up with The Kardashians ha acelerado su carrera.

¿Musa, reclamo comercial o blanco fácil?