The Weeknd: Así prepara su nuevo lanzamiento

El nuevo álbum de estudio de The Weeknd era un secreto a voces en la industria musical pero el músico y productor tampoco se ha escondido demasiado a la hora de preparar su nuevo lanzamiento.

Este nuevo álbum que recogerá el testigo de Starboy (2016), uno de los discos más vendidos del 2016 y del 2017, tendrá muy pronto un vídeo de presentación de single a juzgar por lo que se puede ver en TMZ.

Este medio ha subido varias imágenes de The Weeknd rodando un videoclip en las calles de California.

En este vídeo se puede ver a Abel Tesfaye (aka The Weeknd) vestido completamente de negro paseando por una calle desierta y posteriormente deslizarse sobre una tabla en mitad de la lluvia.

Algunos medios señalan que también puede tratarse de alguna nueva campaña promocional de sus otras líneas de negocio pero parece poco probable después de su última polémica con la conocida firma da moda.

La única posibilidad viable es que The Weeknd estuviera rodando vídeo para alguna canción que forme parte de una banda sonora como sucedió con Pray for me junto a Kendrick Lamar en Black Panther.