32 años de Dragon Ball resumidos en tuits

Si eres un joven que no has visto nunca un episodio de Dragon Ball y te apetece descubrir el universo de uno de los mangas/animes más importantes del planeta, no hace falta que te veas toda la serie en DVD (que también).

Para enterarte de lo que ha pasado en 32 años de Bola de Dragón sólo tienes que acudir al Twitter del usuario Marcos Fernández y ver su 'hilo' en el que ha resumido desde el primer episodio al último el crecimiento de Goku.

Todo surge a raíz de que se emitiera el penúltimo episodio de la serie Dragon Ball Super que, supuestamente, cierra esta nueva etapa de la saga tras la emisión del capítulo 131.

He estado viendo reacciones del episodio 130 de Dagon Ball Super siguiendo la recomendación de @MrKaytos y me ha hecho gracia ver cómo todo el mundo se alegra (como es lógico) de la reaparición de Freezer. Quién nos lo hubiera dicho hace años, Freezer como rayo de esperanza. pic.twitter.com/UZRl6FJr2G — Marcos Fernández (@GameZone_DobleV) 19 de marzo de 2018

Los fans han tenido reacciones encontradas (similares a lo que sintieron después de ver el trailer de la nueva película de Dragon Ball) y de ahí que este usuario haya intentado encontrar toda la lógica de la saga Dragon Ball.

Casi 200 tuits que terminan con un premonitorio "El desenlace de esta abrumadora batalla está muy cerca" y eso es algo que los que llevamos siguiendo la serie tres décadas sentimos cada vez más.

Y si después de ver los tuits y verte los DVDs de la serie te apetece echarte una partida, estos son los mejores juegos de Dragon Ball, antes de que saliera Dragon Ball FighterZ.