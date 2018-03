Selena Gomez y Taylor Swift se suman al movimiento ‘March For Our Lives’

Estos días, si sigues a algunos famosos estadounidenses, has podido ver que han compartido en sus redes sociales un cartel donde se puede leer “March For Our Lives”. La última en hacerlo ha sido la mismísima Selena Gomez, junto al mensaje: “¡Protege a los niños, no a las armas!”. Se trata del primer post apoyando un movimiento político que sube Selena a sus redes sociales. ¡Y no nos puede gustar más su mensaje!

¿Pero qué es el movimiento March For Our Lives? Se trata de la manifestación nacional organizada por los estudiantes del instituto Marjory Stoneman Douglas con el objetivo de protestar contra la ley de armas que existe en Estados Unidos.

Desgraciadamente, el movimiento March For Our Lives se ha organizado tras que un hombre armado matara a 14 estudiantes y tres empleados en el instituto que ha organizado la manifestación. Por ello, y demostrando mucho valor, los sobrevivientes al tiroteo han querido lanzar el movimiento #NeverAgain (Nunca más) y March For Our Lives, una protesta nacional que tendrá lugar este sábado 24 de marzo.

Por supuesto, Selena Gomez no ha sido la única artista que se ha sumado a la causa. Su amiga Taylor Swift, quien suele permanecer callada en todo tipo de cuestiones políticas, también ha publicado la misma imagen apoyando la marcha. “Nadie debería ir a la escuela con miedo a las armas”, escribía la artista de Delicate. Además, Swift ha hecho una donación a la campaña March For Our Lives para ayudar a todos los afectados por este tipo de tragedias en Estados Unidos.

Ariana Grande, Miley Cyrus o Demi Lovato también han querido apoyar la causa, compartiendo el mensaje en sus redes sociales.

Ahora solo queda que los que mandan en Estados Unidos escuchen al pueblo y tomen medidas para que no haya más tiroteos sin sentido.