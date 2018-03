Shawn Mendes podía haber protagonizado el próximo pelotazo adolescente

Con Amor, Simon promete ser el próximo pelotazo adolescente. Basada en una novela de Becky Albertalli, cuenta la historia de un adolescente de dieciséis años que no se atreve a revelar su homosexualidad. ¡Qué novedad!

Ya os revelamos que el protagonista de la película, es decir Simon, está interpretado por Nick Robinson – el adolescente de Jurassic World, para que lo ubiquéis-, pero sabéis que uno de los cantantes del momento podía haber obtenido el papel.

El mismísimo Shawn Mendes rechazó ser Simon en la cinta, tal y como ha revelado en una entrevista para el programa de radio Elvis Durand and the Morning Show.

¿Y cuál ha sido la razón por la que no pudo formar parte de la película? Mendes asegura que, a pesar de haber considerado la oportunidad, no pudo hacerlo por motivos de tiempo:

“Me habría encantado, pero desgraciadamente no fue el moento…hubiese sido genial. Después de gaberla visto, puedo decir que Nick (Robinson) ha hecho un trabajo increíble. Fue genial, excepto por el hecho de que no paraba de revisar mi móvil cada dos minutos porque In My Blood estaba por salir”

Y es que Mendes lleva meses involucrado en su nuevo disco. Y por fin, tras un largo periodo de espera, ha lanzado los dos primeros singles: In My Blood y Lost In Japan. Seguro que habrá más oportunidades para el artista para salir en la gran pantalla.