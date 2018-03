¿Es Justin Bieber el peor invitado?

Todo el mundo sabe que Justin Bieber pasó por una etapa de su vida en la que casi todo lo que hacía era polémico.

Su comportamiento ante sus fans, ante sus vecinos, ante los medios de comunicación le valieron numerosas críticas aunque el solista canadiense ha intentado pedir perdón e intentar dejar atrás esa oscura etapa.

Sin embargo su mal comportamiento perdura en la mente de muchas personas como es el caso de dos longevos miembros del programa Saturday Night Live, uno de los late-show más vistos del planeta.

Estos dos rostros televisivos estuvieron de acuerdo en nombrar a Justin Bieber como el peor invitado en la historia del programa (mientras ellos estuvieron allí).

Ambos lo contaron en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen. Bieber estuvo allí en el 2013 promocionando su disco y su gira Believe.

Un año complicado ya que poco después sería arrestado por una carrera ilegal de coches (la ya famosa fotografía policial sonriendo), acusado por su vecino de tirarle huevos a casa y acusado de agredir a un chófer y a un paparazzi.