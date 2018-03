7 razones para engancharse a lo nuevo de Javier Ruescas

Javier Ruescas es uno de los autores juveniles más prolíficos de nuestro país. Con su trilogía musical de Play se hizo con una buena legión de seguidores que se han mantenido fieles a sus publicaciones.

Después de varios proyectos colaborativos ahora regresa él solo con Prohibido creer en historias de amor donde el mundo de los influencer tiene un gran protagonismo aunque también hay amistad, música, cine, romanticismo…

Después de leerlo y hablar con su autor, puedo darte 7 razones para engancharte a esta nueva historia.

#1. EL MUNDO DE LOS INFLUENCERS

La protagonista de la novela es Cali, una joven convertida en youtuber por sus padres y hermana que tienen un canal en el que retransmiten su vida familiar. Eso la hace moverse en un mundo que tiene sus cosas buenas pero también otras que no le gustan tanto.

Dices que esta novela te ha llevado 6 años de trabajo. En ese tiempo el mundo de los influencer ha cambiado mucho, ¿qué etapa reflejas tú?

El tema principal gira más en torno a lo que soy yo ahora mismo en el mundo de youtube, el valor de la intimidad pero también tiene mucho de cosas que me planteo desde hace tiempo sobre la fama y el estrellazgo.

Hablo de cómo muchas figuras de influencers que hay ahora mismo en lo más alto en cuestión de un año o tres desaparecen y no vuelves a saber de ellos.

Desmitifica el mundo de los youtuber y los influencer, no es tan de color de rosa como muchos pueden pensar, ¿no?

Es una vida que te pide mucho. Ser youtuber no es cuestión de grabarse y ya está. Para tener cierto éxito supone venderte constantemente, tener ideas para saber qué grabar, grabar, editar… eso lleva mucho tiempo.

Yo pienso en los gamers que se graban 8 vídeos al día que casi no se levantan de la silla en todo el día y hay quién dice que no es un trabajo. Pues si eso no es un trabajo…

Hablas de una familia que cuenta toda su vida a través de una pantalla, ¿extremo o a lo que tendemos?

No, no, no lo he llevado al extremo. Eso es lo más natural que he visto en muchos grupos, familias, teens de amigos que están en la misma casa… lo que a lo mejor sorprende es que sean los padres los que tengan más ganas de trabajar el canal.

En los últimos años han salido tantísimas familias cuyas madres (que no suelen ser padres) que llevan las riendas de esos canales y graban a sus hijos, hacen retos, enseñan su vida entera.

¿Lo expones como una realidad o como una crítica?

Como ambas. Es una realidad pero me parece que muchos de esos padres no son conscientes de que sus hijos en un momento determinado no van a querer esto y van a sentirse molestos. Aunque les expliques todo, no creo que un chaval de 8 años sea consciente de lo que supone estar recibiendo miles de visitas al día de su día a día. He visto vídeos que me han puesto los pelos de puntas de niñas que han sido criticadas por sus reacciones (del todo naturales para esa edad) ante una broma de su madre. ¡¡¡Y tienen 8 años!!! Siguen siendo personas y a veces se nos olvida.

También reflejas el engaño que hay detrás de muchas esas historias, ¿crees que se miente mucho?

No deja de ser un show business. Yo no digo que no haya realismo y sinceridad, en la mayoría los hay pero siempre estás actuando. Tienes una cámara delante y eres consciente y tú decides qué cortar y qué no y eso va creando a tu personaje. Es como ir dando capítulos de una serie.

Y el tema de la presión social que sufren estos influencers, ¿tú lo has vivido en primera persona?

He vivido hasta cierto punto esta realidad. He escrito la novela desde experiencias personales a veces magnificadas y a veces vividas por personas cercanas a mí. Es verdad que esa presión existe. A veces te la pones tú pero también hay presión social. Lo que dices lo haces en un estadio de desconocidos y no sabes cómo va a afectar.

Reflejas también el hecho de que todavía sigue siendo un problema la sexualidad de un influencer. Yo pensé que eso ya estaba superado pero a Gerard le cuesta.

Está superado hasta cierto punto. He visto canales en los que un influencer ha dicho abiertamente que es parte del colectivo y se le han echado encima. Hace poco una influencer latinoamericana explicaba en uno de sus vídeos que ella tenía amigos gays pero que eso no es lo que quería Dios. No está superado. Cada vez hay más visibilidad y menos miedo a hablar del tema pero todavía seguimos en ese punto.

#2. NOVELA CON BANDA SONORA

La trama gira entorno a la relación de Cali con Héctor. Un chico complicado al que conoce tras escucharle cantar en el metro una canción que la hace llorar.

Una de las claves de la historia es una canción, ¿en tu vida hay alguna que haya marcado tanto?

Hay una canción que para Play me gustó mucho, Hey there Delilah de Plain White T’s. Me gustó muchísimo porque habla de una pareja, la de este chico y su novia y le dice que ‘tarde o temprano yo seré un artista, podré vivir de mi música y tú y yo podremos hacer todo aquello que habíamos soñado’. Es la idea de ‘voy a seguir luchando por mi sueño para conseguir algo’. Me ayudó a escribir la novela en su momento.

En esta novela hay una canción protagonista que es la que une a Cali y Héctor. La canción que tú tenías en mente, ¿se parece mucho a la que ha compuesto St Woods?

Yo no tenía nada en mente. Soy malísimo escribiendo poesía y mucho menos canciones. No tengo ni idea de componer. De pequeño tocaba el piano y es lo único.

Pero algo tendrías en mente cuando escribías sobre esta canción antes de que existiera la de St Woods, ¿no?

Sí, sí, había una, Love don’t die de The Fray y me la enseñó mi amiga María y la escuché y, no sólo la letra, la energía que transmitía me puso en el punto exacto para poder escribir esta historia y en parte sí la tenía en mente cuando me imaginaba la canción. Pero ahora que he escuchado la de Nacho, creo que era esta la que escuchaban.

Es una canción que hace llorar a la protagonista cuando la escucha por primera vez. ¿Tú has llorado alguna vez escuchando una canción en el metro o en la calle?

El otro día en el metro hubo un chico que se puso a cantar la versión de una canción que conocía y la cantó tan bien que me levanté el primero para darle dinero en plan ‘por favor, sigue haciéndolo y ojalá te encuentra en otra ocasión’.

Hay autores que elaboran playlist de sus novelas, ¿la tuya lo tiene o Besos de tormenta se lleva toda la atención?

Sí, hay una que tengo en el móvil. La elaboro y a veces la comparto después. Durante Prohibido sonaba Long way home de Jukebox the Ghost, We are going to be friends de The White Stripes… Bely Basarte, varias que escuché en bucle durante un tiempo… Coldplay, Ed Sheeran, Vance Joy y bandas sonoras.

#3. EL ROMANTICISMO DEL CINE

Una de las tramas de la novela gira en torno a unos cines abandonados que se convierten en la segunda casa de este grupo de jóvenes que, además, buscan resolver un misterio en torno a una película desconocida que tiene mucho que ver con los padres desconocidos de Héctor.

Si una canción tiene protagonismo, para qué hablar del cine. Carteles de películas, proyectores, Cinema Paradiso… un romántico del séptimo arte, ¿no?

Total. La industria del cine es durísima. Si la de los libros es difícil la del cine y la música me parece un campo de minas. Son otros presupuestos. Pero es verdad que lo de que se vayan cerrando cines y se vaya convirtiendo en grandes cadenas, da pena.

Hay una contraposición de mundos y tiempos. El más actual de los influencers frente al más nostálgico de los cines.

Me gusta trabajar ideas que se contraponen completamente. La idea de Cali que está delante de los focos todo el tiempo y no tiene ningún tipo de intimidad con Héctor que es invisible, no tiene redes sociales, no tiene ni móvil y pasa de ese mundo. Sin embargo tienen algo en común y ninguno lo sabe. Estas casualidades, que en el fondo son causalidades que se van conectando, me gustan mucho.

Tus protas compran cartelería en el Rastro de Madrid, ¿qué joya has encontrado tú en ese lugar?

Yo tengo algún poster antiguo de Superman que es una joya pero, sobre todo, libros antiguos.

#4. UNA HISTORIA DE AMOR

Por mucho que el título sea Prohibido creer en historias de amor, la trama nos desvela una relación que se va forjando poco a poco, la de Cali y Héctor.

Pese al título y todo lo que hemos hablado, al final todo se concentra en una historia de amor, ¿es el motor fundamental de la vida?

Es el motor imprescindible. No entiendo una historia sin amor porque juraría que no he vivido ni un solo día de mi vida sin amar o ser amado por familia, amigos, pareja… no concibo que una historia no se conciba por eso. A veces no son relaciones fáciles pero el amor lo mueve todo.

No falta el chico rebelde con vida complicada… ¿es un imprescindible de las novelas de amor juvenil?

Era la primera vez que yo lo hacía. Después de 20 novelas nunca había escrito una historia en la que el chico fuera problemático. Para mí fue muy difícil salir de los estereotipos de que para ser complicado y turbulento tenías que ser machista. Es habitual que en este tipo de novelas juveniles el chico malo acabe tratando tan mal a la chica y ella siga aceptando que le va a convertir en un buen chico y para eso traga con cosas inaceptables.

Las primeras versiones se las daba a leer a mis amigas y eran ellas las que me decían, ‘no, esto es exagerado, yo le habría mandado a la mierda ya’ y tenían toda la razón. Yo había caído en esos tópicos incluso teniéndolos en la cabeza.

#5. UN ABANICO DE AMISTADES

En el mundo de los influencer el tema de la amistad es complicado. ¿Hay intereses por medio? ¿Hay amistades incondicionales? ¿Puedes congeniar con tu padre como con un amigo? En la novela tenemos una gran variedad.

Uno de los pilares que refleja la novela es la amistad en varias vertientes. Supongo que a la que todo el mundo aspira es a una amistad como la de Cali y Silas, sin condiciones, ¿no?

He tenido la suerte de tener siempre amigos como estos que te proponen locuras y que si te equivocas están ahí. Las redes sociales han ayudado a tender puentes entre gente que está lejos y, a lo mejor, son almas gemelas.

Luego hay amistades interesadas como la de Román que es la que te regala decepciones, ¿las sabes diferenciar?

A mí no me cuesta diferenciarlos porque tardan poco en reflejarse este tipo de historias. A veces aunque los pillas, lo aceptas porque también te aportan algo, un hombro para llorar, un momento de risas, una conexión especial… ni los malos son ton malos ni los buenos son tan buenos.

A mí una de las cosas que más me emocionan es la conexión padre e hija sin saberlo a través de un perfil anónimo de fotografía. A veces nuestros padres pueden sorprendernos, ¿no?

Existen estas conexiones. A mí me parece fundamental la presencia de los que son mayores y nos rodean porque nos definen mucho y nos crean. Nuestra familia dibuja mucho nuestro presente y nuestro futuro para bien y para mal.

Quería hablar de esas relaciones porque me cuesta concebir una historia juvenil en la que los padres no tienen un parte fundamental.

#6. LOS JÓVENES SÍ LEEN

Este es el eterno debate, ¿los jóvenes leen? Depende de a quién preguntes obtendrás una respuesta u otra. Javier Ruescas lo tiene claro.

Tú que has dado tantas charlas sobre estos temas, ¿qué momento atraviesa la literatura juvenil?

Está viviendo un momento maravilloso, nunca se ha leído tanto como ahora. El último informe del gremio de editores demuestra que los que más leen están entre los 14 y los 25 años, sobre todo mujeres.

Y luego dicen que los jóvenes no leen…

A mí cuando me preguntan si los jóvenes leen, yo me pregunto si leen los adultos, porque ese es el problema. Los adultos no leen y se demuestra en las listas de ventas.

Se habla de todo, no hay tabúes, presentan novelas con personajes adultos, jóvenes, niños… cada vez estamos más abiertos a hablar de otros temas que no nos tocan directamente pero de los que tenemos que saber. Últimamente están llegando una barbaridad de libros relacionados con el racismo, sobre todo, porque en Estados Unidos ha habido un boom en la literatura juvenil que habla de estos temas.

De pronto, quién iba a decir que los jóvenes íbamos a leer tanta poesía.

Vamos que como lector, no te sientes partes de una minoría.

No, me siento parte de una mayoría. Es verdad que a lo mejor de un libro determinado, sí, pero la literatura juvenil está más viva que nunca.

En la literatura se está dando un fenómeno igual que en la música que es el de la colaboración. Tú lo has prodigado mucho, ¿en qué ayuda?

Hacía 4 años que no publicaba por mi cuenta un libro. Escribir con gente aporta aprendizaje. Me ha ayudado a ser más humilde y aprender cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fuertes. Hay menos royalties pero te compensa porque el tema del dinero no es tu principal motor.

#7. PROHIBIDO EN IMÁGENES

Han comprado los derechos audiovisuales de la novela, ¿a quiénes te imaginas dando vida a los protagonistas?

Ayyy, qué difícil…

Sí, pero seguro que te lo has imaginado.

No puedo decir nada, realmente, me gustaría pero no puedo. El proceso es como más real, lo están moviendo por las plataformas y cuando se maneja el dosier de venta ya hay actores como concepto y trabajar con ellos en elegir estos actores fue muy divertido. Por primera vez veo actores en los personajes. A mí me cuesta mucho porque en mi cabeza tienen cara de verdad y son personas que yo he imaginado y no coinciden con ellos, pero en este caso sí hay.

Tú ya habías vendido los derechos de Play…

Sí pero nunca llegó a nada y la cosa con Prohibido estoy trabajando en el guion, estoy trabajando en líneas temporales que no se ven en el libro porque está contado en primera persona por Cali pero pensar lo que estaba haciendo Héctor en ese momento, los padres de Cali, o Gerard, y tener que pensar en esas tramas y que encajen con el libro es fascinante. Ojalá salga porque es otro campo a explorar.