Marc Anthony le da una buena lección a Will Smith

Confirmado, Will Smith se ha dejado conquistar por la música latina y no hablamos sólo de Despacito que ha logrado que muchos artistas anglo acaben hablando español. No, lo suyo va más allá.

Se ha reunido con Marc Anthony, y no es una aburrida sala de reuniones, sino en un barco para recibir una buena lección que tiene que ver con la música latina, o más bien con el baile.

El ex de Jennifer Lopez se ha convertido en el profe del ‘príncipe de Bel Air’ que ha recibido una improvisada clase de salsa. Ahora puede presumir de dominar este baile gracias a un maestro en el género.

A bordo de un barco, con Anthony descalzo y los trucos más sencillos para triunfar con un baile que domina a la perfección. ¿De fondo? Su archiconocida Vivir mi vida que parece que ha empezado a aprenderse el actor.

Sí, está claro que lo de Will Smith con la música latina es un auténtico flechazo. Hace unos días ya le veíamos participando en el challenge de Nicky Jam y J Balvin para su último tema. Ya pocos van a poder criticar su acento español porque lo ha ido perfeccionando poco a poco.

Eso sí, lo de cantar en su idioma no es algo que haya descartado. Lo pudimos comprobar en el último día de San Patricio que también lo celebró por todo lo alto. Está claro que para esto de la música, para él no existen fronteras.

A él le gusta sumergirse en las tendencias que se van imponiendo. Todo lo contrario de lo que sucede con sus hijos que tienen un ‘alma vieja’ como dijo el propio Smith refiriéndose a su pequeña Willow.