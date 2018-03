Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are [Eurovisión 2018]

La maltesa Jessika subirá al escenario del Altice Arena de Lisboa junto a Jenifer Brening para representar a San Marino en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 con Who We Are. Las artistas han sido seleccionadas tras ganar 1in360, el primer programa de la selección del representante para este evento.

Esta noticia ha sido toda una sorpresa para el público sanmarinense, ya que la favorita era Sara de Blue con su tema Out Of The Twilight.

La trayectoria de San Marino en Eurovisión es muy corta. Su debut se remonta al año 2008 y, desde entonces, ha participado en un total de ocho ocasiones. No obstante, la primera vez que San Marino se subió al escenario en una final de Eurovisión fue en 2014.

Lo que destaca de la actuación de Jessika es la participación de dos robots que la acompañan en la coreografía, algo a lo que no estamos acostumbrados. Además, Jessika también cuenta con la colaboración de Jenifer Brening, la alemana que añade un toque de hip hop al tema.

La organización de 1in360 ha anunciado que a Jessika y Jenifer se une Basti Schmidt, el que también participó en el concurso y que viajará a Lisboa como corista.