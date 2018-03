El público enloquece con el regreso de Swedish House Mafia

No podemos decir que nadie lo esperara porque las especulaciones estaban ahí y en los últimos días los guiños habían sido suficientes para esperar que en el escenario principal del Ultra Music Festival de Miami aparecieran Swedish House Mafia, cinco años después de anunciar su separación.

El trío de DJs reapareció como formación en el mismo escenario donde ofrecieron su última actuación y el público enloqueció y las redes sociales la liaron.

La organización del Festival ya lo había anunciado: “Expect the unexpect” (espera lo inesperado) y los rumores se confirmaron cuando Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello pisaron juntos el escenario.

Abrieron su show con Miami 2 Ibiza y siguieron con algunos de los éxitos de los dos álbumes que publicaron y con los que conquistaron al mundo entero.

Ha llovido mucho desde que en 2009 debutaran como grupo con Leave the world behind. Tras la separación Ingrosso y Axwell continuaron haciendo cosas juntos pero no les habíamos visto a los tres reunidos hasta ahora. Parece que el trío de DJs sueco está en forma y mantiene a sus seguidores con ganas de más.

Ahora queda saber si esta reunión ha sido algo puntual para celebrar el 20 aniversario del Ultra Music Festival o va a haber una continuación que nos devuelva a la escena a Swedish House Mafia. Como escribía Axwell en Instagram: "Era el momento".