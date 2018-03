5 razones por las que no puedes perderte LOS40 Primavera Pop

Quedan muy pocos días para que se celebre el gran fiestón musical de la primavera. Este próximo 4 de mayo, LOS40 Primavera Pop va a reunir en Madrid a los artistas nacionales e internacionales que más están sonando en este momento.

La cita es ineludible. Lo único malo es que quedan muy pocas entradas, así que si aún no te has hecho con la tuya... ¡Estás tardando demasiado!

tickets 4 may Madrid WiZink Center

Son muchas las razones que podríamos darte para que no lo dudes más y te apuntes a este fiestón, pero con sólo cinco sabemos que te vas a convencerte del todo.

La primera vez de Liam Payne en España como solista

Liam Payne pisa nuestro país por primera vez en solitario. El 4 de mayo, el que fuera integrante de One Direction presentará su música para el público español. Es una oportunidad única para disfrutar de temas como Bedroom floor o For you en directo.

Aitana War dándolo TODO con Lo Malo

Otra de las actuaciones más esperadas es la de Aitana y Ana Guerra. Las dos triunfitas han prometido poner patas arriba el WiZink Center de Madrid con el éxito que más está sonando en la actualidad, Lo Malo.

De Downtonwn a Symphony, temazos que no te quitas de la cabeza

Que no paran de sonar en tu cabeza y que podrás cantarlos y bailarlos en directo el 4 de mayo. Anitta o Clean Bandit van a traer sus hits al WiZink Center. Downtown, Symphony, Rockabye, Rather Be... Son muchos los temazos que tienen los artistas invitados así que seguro que se vivirán muchas sorpresas sobre el escenario .

Blas Cantó o Melendi presentarán sus nuevos singles

Otro de los puntazos del cartelazo que hemos preparado es que la mayoría de los artistas nacionales van a interpretar sus últimos singles. Por ello, LOS40 Primavera Pop se va a convertir en la mejor oportunidad para escuchar y disfrutar de canciones como Él no soy yo de Blas Cantó, El arrepentido de Melendi o Salvajes irracionales de Efecto Pasillo.

¡Chicas al poder! Ruth Lorenzo, Sweet California, Sofía Reyes...

Sabemos que los artistas masculinos que pisarán el WiZink Center son lo más... ¡Pero menudo #GIRLPOWER hemos preparado! Ruth Lorenzo, Sweet California, Sofía Reyes, Belinda, Ana Mena... ¿Increíble, no? Pues todas ellas están preparando su mejor show para revolucionar al público de LOS40 Primavera Pop.

¿Ya te has convencido, verdad? ¡Apúntate a LOS40 Primavera en Madrid! Un cartelazo increíble, una fiesta que tardarás en olvidar y la mejor gala musical que te hará sentir el fuego del verano en mayo... ¡Te esperamos!

Por cierto, recuerda que si el 4 de mayo no estás en Madrid, también puedes disfrutar de LOS40 Primavera Pop en Barcelona y Málaga (5 y 6 de mayo).