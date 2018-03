Este concursante empieza presumiendo y acaba haciendo el ridículo

Es la magia de las redes. Para lo bueno y para lo malo. La edición estadounidense del programa '¿Quién quiere ser mllonario?' vivió en 2015 uno de sus momentos más embarazosos y ahora, casi tres años después, el vídeo se ha vuelto a hacer viral.

¿Qué tiene para conseguir ese éxito? Un 'zasca' espectacular. El protagonista es un concursante llamado Brenton Andreasik y licenciado en medicina. El hombre presume en todo momento de extensos conocimientos.

"Recuerdo haber visto el programa cuando era niño. Era un fenómeno. Diez millones de personas viendo cada noche un show sobre personas inteligentes, celebrando la inteligencia", empieza diciendo.

"Y pensé, ¿sabes qué? Quizá no es malo ser inteligente. Quizá no es malo ser un 'nerd'. Quizá sea genial ser inteligente. Seguí este camino y me he licenciado en Medicina", prosigue antes de avisar de que él "está siempre preparado".

Pero la realidad le abofetea en la primera pregunta, la más sencilla. "Hacerse selfies en cocinas que no pueden pagar y comer albóndigas son dos cosas que BuzzFeed asegura que todo veinteañero hace en su primer viaje... ¿a dónde?", dice la cuestión, que da como posibles respuestas París, Roma, Londres e Ikea.

Aunque la correcta parece más que evidente, el concursante comienza a divagar y reflexionar hasta meter la pata de la peor forma.

"Te diré una cosa, me parece que venden albóndigas en Ikea, pero no creo que sea la respuesta correcta. Para mí, suena como que tiene que ser Roma. De hecho si gano un millón de dólares me gustaría hacer un viaje a Italia. Diré que es Roma. Es mi respuesta final", zanja. Y, claro, la respuesta correcta es Ikea.

Una lección que nunca olvidará.