Tiffany Haddish: La humorista de la que todo el mundo habla y a la que debes conocer

En la última ceremonia de entrega de los Oscar, algo soporífera todo hay que decirlo, la salida de Maya Rudolph acompañada por Tiffany Haddish fue lo que consiguió sacarnos de un letargo que ya duraba algunas horas. La actriz fue la protagonista de uno de los gags más divertidos de la noche y hemos querido saber más de ella.

Entre los hitos de esta comediante que empezó interpretando monólogos en bares de stand up están: haber sido la primera actriz negra en ser anfitriona de Saturday Night Live, en noviembre de 2017, su película Girls Trip ha conseguido un 90% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y su libro The Last Black Unicorn ha sido todo un éxito de ventas.

Todo ello viniendo de una actriz cuyo padre es un refugiado de Eritrea y quien tuvo que vivir en casas de acogida debido a una enfermedad muy complicada de su madre. Fue la comedia - en forma de campamento- la que consiguió mantenerla alejada de las malas compañias que acechan a una adolescente de un barrio no demasiado privilegiado que tuvo problemas para leer bien hasta los 15 años.

Ahora, con 37 años, se ha convertido en una de las caras de las nuevas formas de hacer comedia y un referente para la comunidad afroamericana que lleva años buscando su sitio en Hollywood y parece que, al fin, lo va encontrando poco a poco.

Por si sus éxitos en los últimos meses fueran pocos Haddish prepara el estreno de otras. Ocho son las películas que tiene pendiente entre 2018 y 2019 y una serie de televisión según su ficha en iMDB e incluyendo entre todas la nueva entrega de la franquicia de La Lego Película.

Así que no podemos más que celebrar el éxito de una de las mujeres que más brilla en este momento en la meca del cine. Y nosotros que nos alegramos.